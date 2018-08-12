Akigolar açılış sever – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    açılış sever

    Akigolar açılış sever
    Sezona ile başlayan Akhisar'ın yüzü açılış maçlarında gülüyor. 'de 7. sezonuna girecek , önceki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bugün 'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda, cezası süren kaleci Lukac dışında eksik bulunmuyor.
    1. 12.8.2018
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