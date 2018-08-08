Akhisar’da golcü şansı

TFF Süper Kupa'yı da alan Akhisarspor'u son yıllarda golcüleri parlattı. Ege ekibi, farklı dönemlerde forma giyen Gekas, Niasse, Rodallega, Vaz Te gibi isimlerden sonra Seleznyov'dan da maksimum faydayı aldı. Karabük'ten devre arasında alınan Ukraynalı yıldız, 2 kupa kaldıran Akigo'da kupada 4, Süper Kupa'da 2 gol attı.