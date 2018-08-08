Akhisar’da golcü şansı
TFF Süper Kupa'yı da alan Akhisarspor'u son yıllarda golcüleri parlattı.
TFF Süper Kupa'yı da alan Akhisarspor'u son yıllarda golcüleri parlattı. Ege ekibi, farklı dönemlerde forma giyen Gekas, Niasse, Rodallega, Vaz Te gibi isimlerden sonra Seleznyov'dan da maksimum faydayı aldı. Karabük'ten devre arasında alınan Ukraynalı yıldız, 2 kupa kaldıran Akigo'da kupada 4, Süper Kupa'da 2 gol attı.
- 8.8.2018
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Akhisar’da golcü şansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.