Akhisar’da golcü şansı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Akhisar’da golcü şansı

    Akhisar’da golcü şansı

    'yı da alan Akhisarspor'u son yıllarda golcüleri parlattı.

    'yı da alan Akhisarspor'u son yıllarda golcüleri parlattı. Ege ekibi, farklı dönemlerde forma giyen Gekas, Niasse, Rodallega, gibi isimlerden sonra Seleznyov'dan da maksimum faydayı aldı. 'ten devre arasında alınan Ukraynalı yıldız, 2 kupa kaldıran Akigo'da kupada 4, Süper Kupa'da 2 gol attı.

    1. 8.8.2018
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