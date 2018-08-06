Türkiye’nin en iyi takımını yendik – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’nin en iyi takımını yendik

    Türkiye’nin en iyi takımını yendik
    SÜPER Kupa finalinde 'ı yenerek bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisar'ın hocası Safet Susic büyük sevinç yaşadı. Susic, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Canla başla mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. 'nin en iyi takımına karşı mücadele ettik ve yenmeyi başardık. Kupa taraftarımıza armağan olsun. Ligded elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 6.8.2018
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