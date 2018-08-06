TFF, Akhisarspor'u kutladı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , 'u kutladı

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>, <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'u kutladı

    (), maçında 'ı geçerek mutlu sona ulaşan 'u kutladı.

    Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada 'ı yenerek 'yı kazanan 'u kutlar, teknik heyet, futbolcular ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.


    1. 6.8.2018 10:40
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