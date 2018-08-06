TFF, Akhisarspor'u kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçında Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşan Akhisarspor'u kutladı.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u kutlar, teknik heyet, futbolcular ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.
- 6.8.2018 10:40
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
TFF, Akhisarspor'u kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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