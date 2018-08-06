Saha zeminine büyük tepki – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Saha zeminine büyük tepki

    Saha zeminine büyük tepki
    SÜPER Kupa maçının oynandığı BB Stadı'nın zemininden her iki takımın teknik direktörü de şikayetçi oldu. Futbolcular da birbirleriyle olduğu kadar zeminle de mücadele ettiler. Bu arada Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Konya'daki stat zeminine ait fotoğrafı maçtan önce paylaşırken, "Bahane üretmeyeceğiz ama zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığı ortada" dedi.
    1. 6.8.2018
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