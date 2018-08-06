Penaltı atışlarına kalan Süper Kupa'ya damgasını vuran isim tartışmasız Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk oldu. 31 yaşındaki file bekçisi, uzatmalarla birlikte 1-1 sona eren karşılaşmanın penaltı atışlarına damga vurdu. Galatasaray'ın ilk 4 penaltısında gole engel olamayan tecrübeli kaleci, son topta devleşti. Aslan'ın gol makinesi Bafetimbi Gomis karşısında penaltıyı kurtaran Fatih Öztürk, Ege temsilcisine tarihinin ilk Süper Kupası'nı kazandırdı.



5.'DE TUTTU!

Tarihi kurtarışın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte Süper Kupa sevinci yaşayan Fatih, tribünlere de üçlü çektirdi. Penaltı atışları sırasında yaşadıklarını anlatan Akigolar'ın kalecisi, "İlk 4 penaltıda sağa yatmıştım. Gomis gelirken, kararımı vermiştim. Köşeyi değiştirdim ve tuttu. Önemli bir başarı elde ettik. Çok mutluyuz. Kısa bir süre içinde de caimaya iki kupa kazandırdık. Şimdi bizi zor bir fiktür bizi bekliyor. Umarım başarımız devam eder" diye konuştu.