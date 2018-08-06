Başkan Erdoğan’dan Akhisarspor’a tebrik – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Başkan Erdoğan’dan Akhisarspor’a tebrik

    Başkan Erdoğan’dan Akhisarspor’a tebrik

    ’yı kazanan Akhisar’a başarılar diledi

    , Akhisarspor'un 'yı kazanması üzerine twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yeni sezona kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

    1. 6.8.2018
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