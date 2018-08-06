Başkan Erdoğan’dan Akhisarspor’a tebrik
TFF Süper Kupa’yı kazanan Akhisar’a başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'un Süper Kupa'yı kazanması üzerine twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yeni sezona kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
- 6.8.2018
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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