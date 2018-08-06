Konya'da dün gecenin öne çıkan isimlerinden biri Yevhen Seleznyov'du... Maçın 5. dakikasında şık bir gole imza atan Ukraynalı futbolcu, istatistikleriyle de Galatasaray'ın kabusu oldu. Sarı-kırmızılılara karşı resmi maçlarda 6. kez rakip olan 33 yaşındaki forvet, 6. gol sevincini yaşadı. Karabük formasıyla Süper Lig'de 3 maçta 2 kez G.Saray ağlarını havalandıran Seleznyov, Akhisar'da da boş durmadı. Ege ekibiyle Aslan'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 2 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da da gol atma başarısı gösterdi.