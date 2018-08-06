Aslan avcısı!
Akhisar’ı zafere taşayan Ukraynalı futbolcu, sarı-kırmızılıların belalısı oldu. 33 yaşındaki oyuncu, G.Saray’a karşı 6. maçında 6. golünü attı.
Konya'da dün gecenin öne çıkan isimlerinden biri Yevhen Seleznyov'du... Maçın 5. dakikasında şık bir gole imza atan Ukraynalı futbolcu, istatistikleriyle de Galatasaray'ın kabusu oldu. Sarı-kırmızılılara karşı resmi maçlarda 6. kez rakip olan 33 yaşındaki forvet, 6. gol sevincini yaşadı. Karabük formasıyla Süper Lig'de 3 maçta 2 kez G.Saray ağlarını havalandıran Seleznyov, Akhisar'da da boş durmadı. Ege ekibiyle Aslan'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 2 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da da gol atma başarısı gösterdi.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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