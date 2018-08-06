Aslan avcısı! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    avcısı!

    <a href="/index/aslan?id=264216a6-1f76-43dd-b564-01e50380c181" class="" rel="tag">Aslan</a> avcısı!

    ’ı zafere taşayan futbolcu, sarı-kırmızılıların belalısı oldu. 33 yaşındaki oyuncu, G.Saray’a karşı 6. maçında 6. golünü attı.

    'da dün gecenin öne çıkan isimlerinden biri Yevhen Seleznyov'du... Maçın 5. dakikasında şık bir gole imza atan futbolcu, istatistikleriyle de 'ın kabusu oldu. Sarı-kırmızılılara karşı resmi maçlarda 6. kez rakip olan 33 yaşındaki forvet, 6. gol sevincini yaşadı. formasıyla 'de 3 maçta 2 kez G.Saray ağlarını havalandıran Seleznyov, 'da da boş durmadı. Ege ekibiyle 'a karşı 'nda oynanan 2 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, 'da da gol atma başarısı gösterdi.

    1. 6.8.2018
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