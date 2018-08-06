Akhisarspor'dan "süper" başlangıç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan "süper" başlangıç

    Akhisarspor'dan "süper" başlangıç

    'yi yenerek 'nı kazanan , TFF maçında da 'ı geçerek 2018-2019 sezonuna kupayla başladı

    İlçe takımı olarak büyük bir başarıya imza atan yeşil-siyahlı ekip, 'un ardından ve TFF 'nın Anadolu takımlarında kalmasını sağladı - Yeşil-siyahlı ekipte daha önce formasıyla Süper Kupa'ya ulaşan ve Dany bu sefer sarı-kırmızılı ekibe karşı kupaya uzandı

    ekiplerinden , Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'yı da kazanarak sezona kupayla başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde 'yi yenerek tarihinde ilki gerçekleştiren Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da da Galatasaray'ı mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

    Süper Lig'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan iki kupalı Akhisarspor, mütevazı kadrosuna rağmen yakaladığı başarılarla dikkati çekiyor.

    Bu süreçte lige tutunmayı başaran yeşil-siyahlı ekip, iki kupa birden kazanarak adından söz ettirdi.

    Süper Lig'e çıktıktan sonra ilçedeki stadın kriterlere uymaması nedeniyle maçlarını 5,5 sezon şehir merkezindeki Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kalan Akhisarspor, geçen sezonun ikinci devresinde kendi stadına geçti.

    Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve diğer 11 maçı kaybeden yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon Türkiye Kupası'nda yarı finalde elediği Galatasaray'ı TFF Süper Kupa'da da geçmeyi başardı.

    Yeni oyuncular

    Teknik direktör ile Türkiye Kupası'na uzanan Akhisarspor, bu sezon göreve getirdiği Safet Susic'in ilk resmi maçında gülen taraf oldu.

    Yeşil-siyahlı ekibin yeni oyuncularından Avdija Vrsajevic ile Elvis Manu Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giyerken, transferlerden Güray Vural da sonradan oyuna girdi. Geçen sezonu Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık olarak geçiren Onurcan Güler de yeşil-siyahlı formayla Türkiye Kupası'ndan sonra başka bir kategoride forma şansı buldu.

    Seleznov Galatasaray'ı yine boş geçmedi

    Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 4 golle takımının finale çıkmasına katkı sağlayan ancak final maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Yevgen Seleznov, dün takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

    Golcü futbolcu Türkiye kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giydiği 6 maçta 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibe karşı 'da 2, Akhisarspor'da ise 4 gol atan Seleznov, seri penaltı atışlarında da 5. penaltıyı gole çevirdi.

    Fatih Öztürk'ten kupa kurtarışı

    Galatasaray'ın 5. penaltı atışında Bafetimbi Gomis'in vuruşunda topu kurtarmayı başaran , takımının kupayı kazanmasına büyük katkı verdi. Milan Lukac'ın cezası nedeniyle forma giyemediği maçta başarılı bir oyun ortaya koyan Fatih Öztürk, Akhisarspor'da son 3 sezonda 25 lig maçına çıktı.

    TFF Süper Kupa da Anadolu'da kaldı

    Geçen sezon Atiker Konyaspor'un yaptığı gibi Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'yı da müzesine götüren yeşil-siyahlı ekip, kupanın yine Anadolu'da kalmasını sağladı.

    Kadro değerinde 15. sırada

    Süper Lig'de 7. yılını geçirmeye hazırlanan Akhisarspor, Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Süper Lig'de kadro değerleri sıralamasında 15. durumda bulunuyor. Akhisarspor'un ardından Antalyaspor ile ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü yer alıyor.

    İki futbolcu ikinci kez kazandı

    Akhisarspor'da dünkü karşılaşmada maç kadrosunda yer alan isimlerden 3'ü daha önce Süper Kupa heyecanı yaşamıştı. Bu isimlerden Bilal Kısa ve Dany Galatasaray formasıyla Süper Kupa'yı kazanmış, Josue ise 'da iken kupaya ulaşamamıştı.

    Bilal Kısa 2015'te Galatasaray'ın Bursaspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'ya uzandığı sezon, Dany de 2012'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı 3-2 galip geldiği Süper Kupa finalinde sarı-kırmızılı formayı giymişti.

    Akhisarspor'a bu sezon olan Josue, daha önce Bursaspor formasıyla 2015'te Galatasaray'a karşı kupayı kazanamamıştı.

    1. 6.8.2018 12:42
    2. Güncelleme: 6.8.2018 13:35
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