2018'in yıldızı Akhisarspor! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    2018'in yıldızı !

    2018'in yıldızı Akhisarspor!

    F.Bahçe’yi eleyip ’nı müzesine götüren yeşil-siyahlı takım penaltı vuruşları sonucu G.Saray’ı da saf dışı bıraktı; bir destan daha yazdı

    Tarihinde ilk kez 'nı kazanan , ilk kez çıktığı maçından da başarıyla ayrıldı. Güçlü rakibi 'ı penaltılarla geçen yeşil-siyahlılar iki maçta iki kupanın sahibi oldu. Süper Kupa finalinde, şampiyon Galatasaray karşısında devleşen Akhisar 5. dakikada Seleznyov ile gole ulaştı. ekibi golün ardından da oyunun üstünlüğünü elinde tuttu.

    DEVRİM YAPTI
    Ancak farkı açamadı. Gününde görünmeyen sarı-kırmızılı ekip, aradığı gole 79. dakikada ulaştı. Oyuna sonradan giren Eren skora denge getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. 120 dakika sonunda eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında , Galatasaray adına 5. atışta kaleci Fatih'i geçemedi ve Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor oldu.

    PARA PULLA DEĞİL YÜREKLE!
    'in mütevazı takımı Akhisar devlere kök söktürmeye devam ediyor. Transfermarkt değeri 18 milyon Euro olan yeşil-siyahlılar, 84.5 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı takımı Galatasaray'dan Süper Kupa'yı söktü aldı. Akigolar, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda da yarı finalde elemeyi başarmıştı.

    ANADOLU DAMGASI
    Son iki sezonda Anadolu takımları kupalara ambargo koydu. Konyaspor'un ardından Akhisar da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı birlikte kazanarak büyük bir başarının altına imza attı.

    1. 6.8.2018
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