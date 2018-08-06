2018'in yıldızı Akhisarspor!
F.Bahçe’yi eleyip Türkiye Kupası’nı müzesine götüren yeşil-siyahlı takım penaltı vuruşları sonucu G.Saray’ı da saf dışı bıraktı; bir destan daha yazdı
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, ilk kez çıktığı Süper Kupa maçından da başarıyla ayrıldı. Güçlü rakibi Galatasaray'ı penaltılarla geçen yeşil-siyahlılar iki maçta iki kupanın sahibi oldu. Süper Kupa finalinde, şampiyon Galatasaray karşısında devleşen Akhisar 5. dakikada Seleznyov ile gole ulaştı. Manisa ekibi golün ardından da oyunun üstünlüğünü elinde tuttu.
DEVRİM YAPTI
Ancak farkı açamadı. Gününde görünmeyen sarı-kırmızılı ekip, aradığı gole 79. dakikada ulaştı. Oyuna sonradan giren Eren skora denge getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. 120 dakika sonunda eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında Gomis, Galatasaray adına 5. atışta kaleci Fatih'i geçemedi ve Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor oldu.
PARA PULLA DEĞİL YÜREKLE!
Süper Lig'in mütevazı takımı Akhisar devlere kök söktürmeye devam ediyor. Transfermarkt değeri 18 milyon Euro olan yeşil-siyahlılar, 84.5 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı takımı Galatasaray'dan Süper Kupa'yı söktü aldı. Akigolar, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda da yarı finalde elemeyi başarmıştı.
ANADOLU DAMGASI
Son iki sezonda Anadolu takımları kupalara ambargo koydu. Konyaspor'un ardından Akhisar da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı birlikte kazanarak büyük bir başarının altına imza attı.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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