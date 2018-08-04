Safet Susic: "Tek amacımız kupayı kaldırmak"
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, TFF Süper Kupa maçında şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu.
Safet Sucis'in açıklamaları şöyle: "Akhisarspor camiası olarak TFF Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. 2017-2018 Türkiye Futbol Sezonu'nun iki kupa şampiyonunu karşı karşıya getirecek bu finalde camiamızı en iyi şekilde saha dışı ve saha içinde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu finalde Konya'ya gelecek ve karşılaşmayı televizyon başında izleyecek tüm futbolseverlere dostluk ve saygı çerçevesinde çok güzel bir final izlettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Akhisarspor camiası olarak başkanımızdan yönetim kurulumuza, taraftarımızdan, personelimize, teknik ekipten futbolcularımıza kadar hepimiz bu final için hazırlandık ve bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırarak, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımıza paylaşmaktır. Şimdiden bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür eder, finalde karşılaşacağımız Galatasaray Kulübü'ne de başarılar dileriz."
- 4.8.2018 12:56
- Güncelleme: 4.8.2018 13:41
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
Safet Susic: "Tek amacımız kupayı kaldırmak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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