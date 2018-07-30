Akhisarspor kampı mağlubiyetle kapattı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    kampı mağlubiyetle kapattı

    Akhisarspor kampı mağlubiyetle kapattı

    ekiplerinden , 'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

    kampındaki son hazırlık karşılaşmasında ile karşılaşan , rakibine 3-1 mağlup oldu. Yeşil-Siyahlılar tamamlanan kamp çalışmalarının ardından gözünü 5 Ağustos'ta ile oynayacağı finaline çevirdi. Avusturya'da , Leicester City, Al Duhail Qatar ve Al Hilal takımlarıyla özel karşılaşmalarda mücadele eden Akhisarspor, 2 mağlubiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
    Galatasaray maçının çalışmalarına 1 Ağustos Çarşamba günü tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak Ege temsilcisinde teknik direktör Saffet Susic verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.
    Takımının genel görüntüsünden memnun kaldığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Galatasaray sınavına kadar eksiklerimizi gidermeye gayret göstereceğiz. Herkes Avusturya'da elinden geleni yaptı. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

    1. 30.7.2018 13:57
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