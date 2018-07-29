Akigolar yoğun tempoyla devam! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Akigolar yoğun tempoyla devam!

    Akigolar yoğun tempoyla devam!

    Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor, vites artırıyor.

    Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor, vites artırıyor. İlk olarak L. 'ya 2-1 yenilen ve Leicester ile 0-0 berabere kalan , Al Duhail'i 2-0 mağlup ederek moral buldu. Yeşil-siyahlılar, kamptaki 4. hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Al Hilal takımıyla karşı karşıya gelecek.

    1. 29.7.2018
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