Akigolar yoğun tempoyla devam!

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor, vites artırıyor. İlk olarak L. Moskova'ya 2-1 yenilen ve Leicester ile 0-0 berabere kalan Akigo, Al Duhail'i 2-0 mağlup ederek moral buldu. Yeşil-siyahlılar, kamptaki 4. hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Al Hilal takımıyla karşı karşıya gelecek.