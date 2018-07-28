Susic inançlı

Yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Akhisar teknik direktörü Safet Susic, "Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.