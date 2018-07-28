Susic inançlı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Susic inançlı

    Susic inançlı

    Yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Akhisar teknik direktörü , " ve Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

    Yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Akhisar teknik direktörü , " ve Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

    1. 28.7.2018
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