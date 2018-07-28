Susic inançlı
Yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Akhisar teknik direktörü Safet Susic, "Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.
Yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Akhisar teknik direktörü Safet Susic, "Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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