Akhisarspor umut verdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    umut verdi

    Akhisarspor umut verdi

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren temsilcisi , ekiplerinden ile oynadığı hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

    Sahaya Fatih, Ömer, Mustafa, Caner, Vrsajevic, Aykut, Bilal, Güray, Onur, Larsson ve Seleznyov on biriyle çıkan Ege temsilcisi tehlikeli ataklar gerçekleştirirken, futboluyla geçer not aldı.
    'la 5 Ağustos'ta 'da oynanacak finaline kadar eksiklerini gidereceklerini belirten teknik direktör Saffet Susic, takımının genel görüntüsünden memnun olduğunu dile getirdi.
    , sınavının ardından yarın Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar, 'da oynadığı ilk özel karşılaşmada Rus ekibi 'ya 2-1 mağlup olmuştu.

    1. 26.7.2018 13:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN