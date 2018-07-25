Akhisarspor City’ye karşı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    City’ye karşı

    Akhisarspor City’ye karşı

    hazırlıklarını 'da sürdüren , bugün zorlu bir hazırlık maçına çıkacak.

    hazırlıklarını 'da sürdüren , bugün zorlu bir hazırlık maçına çıkacak. Ege ekibi, takımlarından Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Akhisarspor'un oynayacağı bu önemli karşılaşma saat 16.00'da başlayaca

    1. 25.7.2018
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