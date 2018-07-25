Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor, bugün zorlu bir hazırlık maçına çıkacak. Ege ekibi, Premier Lig takımlarından Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Akhisarspor'un oynayacağı bu önemli karşılaşma saat 16.00'da başlayaca