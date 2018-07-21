Susic, Eren’i istiyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Susic, Eren’i istiyor

    Susic, Eren’i istiyor

    , 'dan ayrılan 'ı gündemine aldı.

    , 'dan ayrılan 'ı gündemine aldı. Kupa şampiyonunun, 27 yaşındaki sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Ege ekibi, kampındaki ilk hazırlık maçında bugün 'dan L.Moskova'yla karşılaşacak.

    1. 21.7.2018
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