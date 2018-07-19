Akhisarspor'dan 10 numara imza: Josue
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar; Bursa, Galatasaray ve Osmanlı formalarını giyen Portekizli maestro Josue’yi ald
Muğdat, Olcan ve Soner gibi ofansif hattının önemli isimlerini kaybeden Akhisarspor, yerlerini yeni isimlerle doldurmaya başladı. Daha önce Güray Vural ve Manu'yu alan Akigo, şimdi de Josue'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki tecrübeli maestro geçen sezona başladığı 10 maçta 3 asistle oynadığı Osmanlıspor'dan ilk devre sonunda ayrılmıştı.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Akhisarspor'dan 10 numara imza: Josue haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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