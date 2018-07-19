Muğdat, Olcan ve Soner gibi ofansif hattının önemli isimlerini kaybeden Akhisarspor, yerlerini yeni isimlerle doldurmaya başladı. Daha önce Güray Vural ve Manu'yu alan Akigo, şimdi de Josue'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki tecrübeli maestro geçen sezona başladığı 10 maçta 3 asistle oynadığı Osmanlıspor'dan ilk devre sonunda ayrılmıştı.