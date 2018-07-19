Akhisarspor'dan 10 numara imza: Josue – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Akhisarspor'dan 10 numara imza: Josue

    Akhisarspor'dan 10 numara imza: Josue

    şampiyonu Akhisar; , ve Osmanlı formalarını giyen Portekizli maestro Josue’yi ald

    Muğdat, Olcan ve Soner gibi ofansif hattının önemli isimlerini kaybeden Akhisarspor, yerlerini yeni isimlerle doldurmaya başladı. Daha önce Güray Vural ve Manu'yu alan Akigo, şimdi de Josue'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki tecrübeli maestro geçen sezona başladığı 10 maçta 3 asistle oynadığı 'dan ilk devre sonunda ayrılmıştı.

    1. 19.7.2018
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