Güray Vural: “Süper Kupa’yı evimize getireceğiz”
Akhisarspor’un Trabzonspor’dan transferi Güray Vural, “Süper Kupa’yı evimize getireceğiz” dedi.
"İlk hedefimiz Süper Kupa'yı alabilmek"
Galatasaray ve Beşiktaş'la iki büyük maç oynayacaklarını, bunun için iyi motive olduklarını ifade eden Vural, "Öncelikle bir Süper Kupa maçımız var. Galatasaray gibi büyük bir takımla hedefimiz ilk önce Süper Kupa'yı alabilmek, onu Akhisar'a getirebilmek. Ardından tabi zor bir fikstürle başlayacağız. Ama biz kendi çabamızla, kendi mücadelemizle puan almaya ve puanlar almaya gideceğiz. Tabi ki şu anki hedefimiz Galatasaray maçı, ondan sonra lige en iyi şekilde lige giriş yapmak istiyoruz. İlk olarak ligde Beşiktaş'la karşılaşacağız. Tabi iki büyük maç oynamak zor ama motivasyon açısından da büyük maçlara daha kolay motive oluyoruz" şeklinde konuştu.
Ege temsilcisi, Erzurum kampını tamamladıktan sonra yurt dışı kampı için Avusturya'ya hareket edecek.
- 12.7.2018 11:01
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Güray Vural: “Süper Kupa’yı evimize getireceğiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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