Akigo Serginho’yla anlaştı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Akigo Serginho’yla anlaştı

    Akigo Serginho’yla anlaştı
    Akhisarspor, iç transferde Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali'den sonra Serginho ile de yeniden anlaştı. Daha önce ailevi sebepler nedeniyle 'da kalacağını bildiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 26 maçta 5 golle oynadı.
    1. 10.7.2018
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