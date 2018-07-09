Akhisarspor, Serginho'da mutlu sona ulaştı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor, Serginho'da mutlu sona ulaştı

    Akhisarspor, Serginho'da mutlu sona ulaştı

    Akhisarspor, iç transferde Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali'den sonra Serginho ile de yeniden anlaştı.

    Daha önce ailevi sebepler nedeniyle 'da kalacağını bildiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti. Geçen sezon olduğu Akhisarspor'da 22 lig, 4 maçında 5 golle oynayan Serginho, kampına katılacak.
    Dış transferde şimdiye kadar 'dan Güray, 'nden Elvis Manu ve 'dan Vrsajevic'e imza attıran yeşil-siyahlılarda başkan Hüseyin Eryüksel, adı geçen Hugo Rodallega'nın 'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Akhisarspor, kampındaki tek hazırlık maçını 14 Temmuz'da Ankaragücü'yle oynayacak.

    GENÇLER KAMPTA
    Akhisarspor'da altyapıdan gençler Halil, Sefa, Bertuğ, Onurcan ve Onur, takımla birlikte kampında çalışıyor. Genç futbolcuların 'daki ikini etap kampına götürülüp götürülmeyecekleri performanslarına göre belli olacak. Yeşil-siyahlılardaki performansıyla A 'a yükselen , Akhisar'daki ilk etabın ardından düğünü nedeniyle Saffet Susic'ten özel izin aldı. Ömer, kampında takımla çalışacak.

    1. 9.7.2018 14:54
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