Akhisarspor kampa girdi
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    kampa girdi

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> kampa girdi

    Spor Toto ve 'nın yanı sıra yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterecek , kampındaki ilk çalışmasını yaptı.

    Antrenmanlarını 16 Temmuz'a kadar 'da sürdürüp ardından 19 Temmuz'da 'ya kampa gidecek yeşil-siyahlılarda yeni transferler Güray, Elvis Manu ve Vrsajevic de takımla çalışıyor.

    İç transferi şimdilik tamamlayan, dış transferde ise önceliği birçok ismin ayrıldığı hücum hattına veren , eski golcüsü Rodallega'yla masaya oturmak için 'dan ayrılmasını bekliyor. Rodallega'nın yüksek maliyeti ve oyuncuya 'den başka tekliflerin de olması transfere engel teşkil ediyor. Kolombiyalı yıldızın şartlar uyduğu takdirde transferinde önceliği eski kulübüne vereceği öğrenildi.

    1. 7.7.2018 13:36
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