Akhisarspor kampa girdi
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterecek Akhisarspor, Erzurum kampındaki ilk çalışmasını yaptı.
Antrenmanlarını 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da sürdürüp ardından 19 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek yeşil-siyahlılarda yeni transferler Güray, Elvis Manu ve Vrsajevic de takımla çalışıyor.
İç transferi şimdilik tamamlayan, dış transferde ise önceliği birçok ismin ayrıldığı hücum hattına veren Akhisarspor, eski golcüsü Rodallega'yla masaya oturmak için Trabzonspor'dan ayrılmasını bekliyor. Rodallega'nın yüksek maliyeti ve oyuncuya Süper Lig'den başka tekliflerin de olması transfere engel teşkil ediyor. Kolombiyalı yıldızın şartlar uyduğu takdirde transferinde önceliği eski kulübüne vereceği öğrenildi.
- 7.7.2018 13:36
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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