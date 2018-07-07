Akhisarspor kampa girdi

Antrenmanlarını 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da sürdürüp ardından 19 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek yeşil-siyahlılarda yeni transferler Güray, Elvis Manu ve Vrsajevic de takımla çalışıyor.



İç transferi şimdilik tamamlayan, dış transferde ise önceliği birçok ismin ayrıldığı hücum hattına veren Akhisarspor, eski golcüsü Rodallega'yla masaya oturmak için Trabzonspor'dan ayrılmasını bekliyor. Rodallega'nın yüksek maliyeti ve oyuncuya Süper Lig'den başka tekliflerin de olması transfere engel teşkil ediyor. Kolombiyalı yıldızın şartlar uyduğu takdirde transferinde önceliği eski kulübüne vereceği öğrenildi.