Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor

    'de forvet transferi listesinin ilk sırasına 'dan Hugo Rodallega'yı alan , eski yıldızının bonservisini almasını bekliyor.

    Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kolombiyalı yıldızı tekrar takımda görmek istediklerini, bonservisini aldığı takdirde anlaşabileceklerini ifade etti. Rodallega, 1.5 sezon forma giydiği Akhisar'dan 2016-17 sezonunun devre arasında 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ve karşılığında Trabzon'a olmuştu.

    Bonservissiz isimlere yönelip dış transferde şimdiye kadar 'dan Güray Vural ve 'nden Elvis Manu'ya 3'er, 'dan Vrsajevic'e ise 2 yıllık imza attıran Akigo'da özellikle birçok ismin ayrıldığı hücum hattına takviye arayışı var. , iç transferde ise Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle yeniden anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına pazar günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayan Akhisarspor, yarın 'da 16 Temmuz'a kadar kampa girecek.

    1. 5.7.2018 13:35
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