Güray, 2 sezon sonra yuvada – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Güray, 2 sezon sonra yuvada

    Güray, 2 sezon sonra yuvada

    Kupa şampiyonu Akhisar, 'den ayrılan eski futbolcusu ile 3 yıllık imza attı.

    2012-16 arası 4 sezon Akigo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha, Başkan 'in katıldığı törenle imzayı attı. Ege ekibinden 2015-16'da devre arasında 'a olan Güray, 'de ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

    AKİGO'DA 5 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR
    Akhisar'da başkan Hüseyin Eryüksel, golcüler Brezilyalı Henrique, Kongolu Bokila, Rumen Hora, sol bek Orhan ve sağ bek Alperen Babacan'ı düşünmediklerini söyledi. Yeşilsiyahlılar, iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali'yle sözleşme yenileyip, Muğdat'la anlaşamadı, 'e transfer olan Soner'in yanı sıra Olcan ve Bia'yla da yollarını ayırmıştı.
    1. 23.6.2018 02:47
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:47
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