Güray, 2 sezon sonra yuvada
Kupa şampiyonu Akhisar, Kayseri'den ayrılan eski futbolcusu Güray Vural ile 3 yıllık imza attı.
AKİGO'DA 5 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR
Akhisar'da başkan Hüseyin Eryüksel, golcüler Brezilyalı Henrique, Kongolu Bokila, Rumen Hora, sol bek Orhan ve sağ bek Alperen Babacan'ı düşünmediklerini söyledi. Yeşilsiyahlılar, iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali'yle sözleşme yenileyip, Muğdat'la anlaşamadı, Başakşehir'e transfer olan Soner'in yanı sıra Olcan ve Bia'yla da yollarını ayırmıştı.
- 23.6.2018 02:47
- Güncelleme: 23.6.2018 02:47
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Güray, 2 sezon sonra yuvada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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