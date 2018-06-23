Akhisarspor'da transferler sürüyor
Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, kadro planlamasında eski futbolcularına güveniyor.
Yeşil-siyahlılarda geçen sezon devre arasında eski yıldızlarından Bilal Kısa'yı 2.5 yıl sonra yeniden kadroya dahil eden yönetim, yeni sezon öncesi ilk dış transfer olarak da Güray Vural'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde 4 yıl forma giydiği Akhisaspor'da Bilal gibi 2.5 sezon uzak kalan Güray, yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden olacak.
İç transferde Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle anlaşıp Soner, Muğdat, Olcan'la yollarını ayırdıktan sonra Henrique, Orhan ile geçen sezon başka takımlara kiralık olarak giden Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan'dan da kulüp bulmalarını isteyen Akhisar'da kamp programı netleşti. Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisar, 5 gün evinde çalışıp 6-16 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kampa girecek. İkinci etap kampını 19-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde yapacak yeşil-siyahlılar bu kampta hazırlık maçları oynayacak. Akhisar, son kupa şampiyonu olarak 5 Ağustos Pazar günü lig şampiyonu Galatasaray ile Konya'da Süper Kupa Finali'ne çıkacak.
- 23.6.2018 12:16
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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