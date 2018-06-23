Akhisarspor'da transferler sürüyor – Fotomaç – 23 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Akhisarspor'da transferler sürüyor

    Akhisarspor'da transferler sürüyor

    Yeni sezonda ve 'nın yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, kadro planlamasında eski futbolcularına güveniyor.

    Yeşil-siyahlılarda geçen sezon devre arasında eski yıldızlarından 'yı 2.5 yıl sonra yeniden kadroya dahil eden yönetim, öncesi ilk dış olarak da Güray Vural'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde 4 yıl forma giydiği Akhisaspor'da Bilal gibi 2.5 sezon uzak kalan Güray, yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden olacak.

    İç transferde Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle anlaşıp Soner, Muğdat, Olcan'la yollarını ayırdıktan sonra Henrique, Orhan ile geçen sezon başka takımlara kiralık olarak giden Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan'dan da kulüp bulmalarını isteyen Akhisar'da kamp programı netleşti. Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisar, 5 gün evinde çalışıp 6-16 Temmuz tarihleri arasında 'da kampa girecek. İkinci etap kampını 19-30 Temmuz tarihleri arasında 'nın Graz kentinde yapacak yeşil-siyahlılar bu kampta hazırlık maçları oynayacak. Akhisar, son kupa şampiyonu olarak 5 Ağustos Pazar günü lig şampiyonu ile 'da Finali'ne çıkacak.

    1. 23.6.2018 12:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor'da transferler sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN