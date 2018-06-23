Akhisarspor'da transferler sürüyor

Yeşil-siyahlılarda geçen sezon devre arasında eski yıldızlarından Bilal Kısa'yı 2.5 yıl sonra yeniden kadroya dahil eden yönetim, yeni sezon öncesi ilk dış transfer olarak da Güray Vural'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde 4 yıl forma giydiği Akhisaspor'da Bilal gibi 2.5 sezon uzak kalan Güray, yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden olacak.



İç transferde Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle anlaşıp Soner, Muğdat, Olcan'la yollarını ayırdıktan sonra Henrique, Orhan ile geçen sezon başka takımlara kiralık olarak giden Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan'dan da kulüp bulmalarını isteyen Akhisar'da kamp programı netleşti. Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisar, 5 gün evinde çalışıp 6-16 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kampa girecek. İkinci etap kampını 19-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde yapacak yeşil-siyahlılar bu kampta hazırlık maçları oynayacak. Akhisar, son kupa şampiyonu olarak 5 Ağustos Pazar günü lig şampiyonu Galatasaray ile Konya'da Süper Kupa Finali'ne çıkacak.