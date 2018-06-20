Akhisarspor-Buruk hattında 500 bin TL'lik engel – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor-Buruk hattında 500 bin 'lik engel

    Akhisarspor-Buruk hattında 500 bin <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>'lik engel

    SporToto temsilcilerinden Akhisarspor ile takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat 'nı kazandırıp Avrupa Ligi'ne taşıyan teknik direktör 'un yollarının ayrılmasının perde arkası ortaya çıktı.

    Yeni sezon ücreti konusunda anlaşamayan taraflardan Akhisarspor'un 'a ilk görüşmede yıllık 1.2 milyon önerdiği öğrenildi. Kulüp içindeki ücret dengelerini bozmak istemediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel'in ikinci görüşmede Buruk'a tekliflerini en fazla 1.5 milyon 'ye çıkarabileceklerini açıkladığı bildirildi.

    Takıma kupa şampiyonluğu ve Avrupa'dan önemli miktarda gelir kazandıran 'un ise 2 milyon TL yıllık ücret talebinde bulunup ısrarcı olduğu, bu nedenle Akhisar cephesinin tecrübeli teknik adamla anlaşmaktan vazgeçtiği belirtildi. Buruk'un ligde birçok teknik adam yüksek ücretle sözleşme imzalarken yönetimin kendisi için 500 bin TL'lik daha fedakarlık yapmamasına şaşırdığı öğrenildi.

    'ndan toplam 5 milyon TL gelir elde eden Akhisar, ayak bastı parası olarak 2.6 milyon Euro alacağı Avrupa Ligi'nden ise toplamda en az 4 milyon Euro gelir hedefliyor.

    1. 20.6.2018 12:36
    2. Güncelleme: 20.6.2018 12:43
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