Akhisarspor'a Srecko Katanec önerildi
Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk'la anlaşmaya varamayan Akhisarspor'a son olarak Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran Srecko Katanec önerildi.
Alanyaspor'dan ayrılan Saffet Susic'i teknik direktör listesinin ilk sırasına alan Akhisarspor'da yeni çalıştırıcının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Futbol kariyerinde Partizan, Dinamo Zagreb, Stuttgart, Sampdoria gibi takımların formasını giyen 54 yaşındaki Sloven çalıştırıcı Katanec, Olimpiakos, Makedonya Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı çalıştırıp son olarak 2012-2017 yılları arasında ülkesinin milli takımında görev yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde, direkt grup aşamasından itibaren boy gösterecek Akhisarspor'un tercihini öncelikli olarak yabancı teknik direktörden yana kullanacağı öğrenildi. Son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu Akhisar'la yollarının ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmasının burukluğunu yaşayan Okan Buruk ise "Kulüple 2 kez görüştüm, üçüncü görüşmeyi beklediğim dönemde benimle devam edilmeyeceği iletildi. Güzel bir dönem geçirdik. Yönetimin kararına saygı duymak lazım. Akhisar taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
- 19.6.2018 14:57
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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