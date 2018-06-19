Alanyaspor'dan ayrılan Saffet Susic'i teknik direktör listesinin ilk sırasına alan Akhisarspor'da yeni çalıştırıcının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Futbol kariyerinde Partizan, Dinamo Zagreb, Stuttgart, Sampdoria gibi takımların formasını giyen 54 yaşındaki Sloven çalıştırıcı Katanec, Olimpiakos, Makedonya Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı çalıştırıp son olarak 2012-2017 yılları arasında ülkesinin milli takımında görev yaptı.



Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde, direkt grup aşamasından itibaren boy gösterecek Akhisarspor'un tercihini öncelikli olarak yabancı teknik direktörden yana kullanacağı öğrenildi. Son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu Akhisar'la yollarının ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmasının burukluğunu yaşayan Okan Buruk ise "Kulüple 2 kez görüştüm, üçüncü görüşmeyi beklediğim dönemde benimle devam edilmeyeceği iletildi. Güzel bir dönem geçirdik. Yönetimin kararına saygı duymak lazım. Akhisar taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.