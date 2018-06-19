Akhisarspor'a Srecko Katanec önerildi – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'a önerildi

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'a <a href="/index/srecko-katanec?id=931e224e-9dff-47c9-9426-db8390bd1bad" class="" rel="tag">Srecko Katanec</a> önerildi

    'de 'la anlaşmaya varamayan 'a son olarak Slovenya 'nı çalıştıran önerildi.

    Alanyaspor'dan ayrılan Saffet Susic'i listesinin ilk sırasına alan 'da yeni çalıştırıcının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. kariyerinde Partizan, , Stuttgart, Sampdoria gibi takımların formasını giyen 54 yaşındaki Sloven çalıştırıcı Katanec, Olimpiakos, Makedonya , Birleşik Arap Emirlikleri 'nı çalıştırıp son olarak 2012-2017 yılları arasında ülkesinin milli takımında görev yaptı.

    'nın son şampiyonu olarak yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde, direkt grup aşamasından itibaren boy gösterecek 'un tercihini öncelikli olarak yabancı teknik direktörden yana kullanacağı öğrenildi. Son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu Akhisar'la yollarının ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmasının burukluğunu yaşayan ise "Kulüple 2 kez görüştüm, üçüncü görüşmeyi beklediğim dönemde benimle devam edilmeyeceği iletildi. Güzel bir dönem geçirdik. Yönetimin kararına saygı duymak lazım. Akhisar taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 19.6.2018 14:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN