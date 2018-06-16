Okan Buruk’un morali bozuldu – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    ’un morali bozuldu

    Okan Buruk’un morali bozuldu
    Akhisar'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı , dış dünyaya kapılarını kapattı. Akigo'da 1.5 sezon görev yapan ve 'nı kazanıp tarihe geçen Buruk'un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, "Okan Buruk'la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kesinlikle görüşmeyeceğiz" açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
    1. 16.6.2018
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