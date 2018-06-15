Akhisarspor'da Okan Buruk kırgın – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Akhisarspor'da kırgın

    Akhisarspor'da Okan Buruk kırgın

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör , dış dünyaya kapılarını kapattı.

    Akhisarspor'da 1.5 sezon görev yapan ve 'nı kazanıp tarihe geçen Buruk'un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, "'la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz" açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Akhisarspor'u ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimden zam isteği kabul görmedi. Haftalardır yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca, Akhisarspor'la tarih yazan Okan Buruk kontrat yenileyemedi. Süper Lig'de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Okan Buruk'un yurt dışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi. Akhisarspor'un ise bayram biter bitmez yeni çalıştırıcısını belirleyeceği ve transferleri şekillendireceği vurgulandı.

    1. 15.6.2018 12:45
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