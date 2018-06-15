Akhisarspor'da Okan Buruk kırgın
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Okan Buruk, dış dünyaya kapılarını kapattı.
Akhisarspor'da 1.5 sezon görev yapan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp tarihe geçen Buruk'un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, "Okan Buruk'la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz" açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Akhisarspor'u ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimden zam isteği kabul görmedi. Haftalardır yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca, Akhisarspor'la tarih yazan Okan Buruk kontrat yenileyemedi. Süper Lig'de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Okan Buruk'un yurt dışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi. Akhisarspor'un ise bayram biter bitmez yeni çalıştırıcısını belirleyeceği ve transferleri şekillendireceği vurgulandı.
- 15.6.2018 12:45
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Akhisarspor'da Okan Buruk kırgın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.