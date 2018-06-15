Akhisar'dan Sumudica sürprizi
Kupa şampiyonu Akhisar, geçen sezon Kayseri’de iz bırakan bir performans sergileyen Marius Sumudica’yla prensipte anlaştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazan Akhisar, teknik kadro değişikliğine gidiyor. Okan Buruk'la iki kez görüşmesine rağmen 2 milyon kazanan başarılı çalıştırıcı, 4,5 milyon TL isteyince taraflar uzlaşamadı. Bunun üzerine rotasını alternatiflere çeviren yeşil-siyahlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre Ege ekibi geçen sezon Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica'yla temas kurdu.
ARAPLAR DEVREDE
Geçen sezon özellikle kendine has esprili tarzı ve sıra dışı söylemleriyle dikkat çeken 47 yaşındaki Rumen hocayla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Öte yandan flaş bir gelişme daha yaşandı ve Suudi Arabistan takımı Al Shabab Riyad, başarılı çalıştırıcıyla 2 yıllığına anlaştığını Twitter hesabından duyurdu. Ancak Akhisarlı kurmayların Sumudica'ya imza attırmasının an meselesi olduğu belirtildi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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