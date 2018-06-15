Akhisar'dan Sumudica sürprizi – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'dan Sumudica sürprizi

    <a href="/index/akhisar?id=01b8d0a6-63f9-416e-a9d4-2ef934e98a1a" class="" rel="tag">Akhisar</a>'dan Sumudica sürprizi

    Kupa şampiyonu , geçen sezon ’de iz bırakan bir performans sergileyen Marius Sumudica’yla prensipte anlaştı

    'nda tarih yazan , teknik kadro değişikliğine gidiyor. 'la iki kez görüşmesine rağmen 2 milyon kazanan başarılı çalıştırıcı, 4,5 milyon TL isteyince taraflar uzlaşamadı. Bunun üzerine rotasını alternatiflere çeviren yeşil-siyahlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre Ege ekibi geçen sezon 'u çalıştıran Marius Sumudica'yla temas kurdu.

    ARAPLAR DEVREDE
    Geçen sezon özellikle kendine has esprili tarzı ve sıra dışı söylemleriyle dikkat çeken 47 yaşındaki Rumen hocayla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Öte yandan flaş bir gelişme daha yaşandı ve takımı Al Shabab Riyad, başarılı çalıştırıcıyla 2 yıllığına anlaştığını Twitter hesabından duyurdu. Ancak Akhisarlı kurmayların Sumudica'ya imza attırmasının an meselesi olduğu belirtildi.

    1. 15.6.2018
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