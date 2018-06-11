Akhisar'da transfere teknik engel
Spor Toto Süper Lig'de sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la henüz anlaşamayıp ipleri koparma noktasına gelen Akhisarspor'da transfer, teknik heyeti bekliyor.
İç transferde şimdiye kadar yalnız Barbosa'yla yeniden anlaşan Akhisaspor, Soner'i Başakşehir, Muğdat'ı ise Galatasaray'a kaptırmıştı. Sözleşmesi biten isimlerden Serginho, ilk tercihini ülkesi Brezilya'dan yana kullanacağını bildirdi. Onur ve Aykut'la henüz anlaşılmazken Olcan'ın ise takımda tutulması beklenmiyor. Kiralık gelen Bia, Kayserispor'a dönerken sezon ortasında Elazığspor'a kiralık gönderilen Hora'nın geleceğine teknik ekip karar verecek.
Yeşil-siyahlılar, teknik direktör konusuna son noktayı koyduktan sonra dış transfere yönelip eksilen kadrosunu takviye yapmaya çalışacak. Akhisaspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren girmesini sağlayan Okan Buruk'un ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti. Yönetim ise Buruk'a en fazla yüzde 10 zam teklif etti. Lig devam ederken prensipte yeniden el sıkışan ancak daha sonra yapılan görüşmelerde ücret konusunda anlaşmaya varamayan iki taraf, bu hafta içinde son kez görüşecek.
- 11.6.2018 12:48
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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