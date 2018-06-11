Akhisar'da transfere teknik engel – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Akhisar'da transfere teknik engel

    Akhisar'da transfere teknik engel

    'de sözleşmesi biten 'la henüz anlaşamayıp ipleri koparma noktasına gelen Akhisarspor'da , teknik heyeti bekliyor.

    İç transferde şimdiye kadar yalnız Barbosa'yla yeniden anlaşan Akhisaspor, Soner'i , Muğdat'ı ise 'a kaptırmıştı. Sözleşmesi biten isimlerden Serginho, ilk tercihini ülkesi 'dan yana kullanacağını bildirdi. Onur ve Aykut'la henüz anlaşılmazken Olcan'ın ise takımda tutulması beklenmiyor. Kiralık gelen Bia, 'a dönerken sezon ortasında 'a kiralık gönderilen Hora'nın geleceğine teknik ekip karar verecek.
    Yeşil-siyahlılar, konusuna son noktayı koyduktan sonra dış transfere yönelip eksilen kadrosunu takviye yapmaya çalışacak. Akhisaspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez 'nı kazandırıp Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren girmesini sağlayan 'un ücretine 2 kat istediği iddia edilmişti. Yönetim ise Buruk'a en fazla yüzde 10 teklif etti. Lig devam ederken prensipte yeniden el sıkışan ancak daha sonra yapılan görüşmelerde ücret konusunda anlaşmaya varamayan iki taraf, bu hafta içinde son kez görüşecek.

    1. 11.6.2018 12:48
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