Akhisarspor'da 'Buruk' görüşme
Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Süper Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk sancısı sürüyor.
Haftalardır yeşil-siyahlı yönetimle görüşen ve bir sonuç alamayan Okan Buruk'la başkan Hüseyin Eryüksel'in son toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Yeni sözleşme konusunda tecrübeli teknik adamın zam isteğine sıcak bakmayan yönetimin, Okan Buruk'a hafta ortasına kadar süre verdiği bildirildi.
Akhisarspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Okan Buruk'un belirsizliği camiada endişelere yol açtı. Sözleşmeleri sona eren Muğdat ve Soner gibi iki yıldızını kaybeden yeşil-siyahlıların en kısa sürede teknik adam sorununu çözmeyi düşündüğü ardından kadro planlamasını yapacağı kaydedildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetimine geç kalmamaları için istekte bulundu.
- 10.6.2018 11:39
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
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Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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