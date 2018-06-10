Akhisarspor'da 'Buruk' görüşme – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    'da 'Buruk' görüşme

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da 'Buruk' görüşme

    Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek ekibi 'da teknik direktör sancısı sürüyor.

    Haftalardır yeşil-siyahlı yönetimle görüşen ve bir sonuç alamayan 'la başkan Hüseyin Eryüksel'in son toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Yeni sözleşme konusunda tecrübeli teknik adamın zam isteğine sıcak bakmayan yönetimin, 'a hafta ortasına kadar süre verdiği bildirildi.
    'la 'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Okan Buruk'un belirsizliği camiada endişelere yol açtı. Sözleşmeleri sona eren Muğdat ve Soner gibi iki yıldızını kaybeden yeşil-siyahlıların en kısa sürede teknik adam sorununu çözmeyi düşündüğü ardından kadro planlamasını yapacağı kaydedildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetimine geç kalmamaları için istekte bulundu.

    1. 10.6.2018 11:39
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