Muğdat ve Soner katladı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
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    Muğdat ve Soner katladı

    Muğdat ve Soner katladı
    Akhisar'da ve , ücretlerini katlayıp 'a oldu. Akhisar'a 2015- 16 sezonun devre arasında olan, ekstra primlerle yaklaşık 1 milyon TL alan Muğdat'ın, G.Saray'la 3 milyon TL'ye anlaştığı iddia ediliyor. Soner'in ise 'den 800 bin euro alacağı öne sürüldü.
    1. 9.6.2018
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