Akhisarspor, Avusturya yolcusu
Spor Toto Süper Lig'de yıllık ücretine yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör Okan Buruk'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor'un kamp programı netleşmeye başladı.
Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisasrspor, Erzurum ve Avusturya'da çift aşamalı kamp yapmayı planlıyor. 10 Ağustos'taki sezon başlangıcından önce son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılar, Avusturya'dan dönüşünü bu maçın tarihine göre belirleyecek. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise 31 Ağustos'ta Monako'da çekilecek kurayla belli olacak. İç transferde Barbosa'yla 2 yıllık sözleşme yenileyen Akhisarspor, Serginho, Muğdat ve Soner'i ise henüz ikna edemedi. Yeşil-siyahlılar Onur ve Aykut'la da masaya oturulacak.
- 6.6.2018 13:38
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
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