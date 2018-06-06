Akhisarspor, Avusturya yolcusu – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor, yolcusu

    Akhisarspor, Avusturya yolcusu

    'de yıllık ücretine yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör 'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor'un kamp programı netleşmeye başladı.

    Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisasrspor, ve 'da çift aşamalı kamp yapmayı planlıyor. 10 Ağustos'taki sezon başlangıcından önce son şampiyonu olarak lig şampiyonu 'la finaline çıkacak yeşil-siyahlılar, Avusturya'dan dönüşünü bu maçın tarihine göre belirleyecek. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez katılacağı Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise 31 Ağustos'ta Monako'da çekilecek kurayla belli olacak. İç transferde Barbosa'yla 2 yıllık sözleşme yenileyen Akhisarspor, Serginho, Muğdat ve Soner'i ise henüz ikna edemedi. Yeşil-siyahlılar Onur ve Aykut'la da masaya oturulacak.

    1. 6.6.2018 13:38
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