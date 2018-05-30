Buruk ve Muğdat zirvesi ertelendi – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Buruk ve Muğdat zirvesi ertelendi

    Buruk ve Muğdat zirvesi ertelendi
    şampiyonu Akhisarspor, Teknik Direktör Okan Buruk ve Muğdat Çelik'in menajeri ile transfer zirvesini haftaya bıraktı. Başkan Hüseyin Eryüksel, " hocamızla prensipte zaten anlaşma sağlandı sadece detaylar kaldı, onlar da teferruat" bilgisini verdi.
    1. 30.5.2018
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