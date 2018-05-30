Akhisarspor'da gündem Muğdat – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akhisarspor'da gündem Muğdat

    Akhisarspor'da gündem Muğdat

    ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek.

    Yeşil-siyahlılarla sözleşmesi sona erecek Muğdat'ın menajeriyle salı günü bir kez daha masaya oturulacak. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla hem ligde hem de 'nda dikkatleri üzerine çeken 28 oyuncuyu bırakmak istemeyen Akhisarspor, tüm şartları zorlayacak.
    Başkan Hüseyin Eryüksel Muğdat'ın yanı sıra teknik direktör 'la da sözleşme yenileyeceklerine inandığını söyledi. Eryüksel, "Okan Buruk hocamızla zaten el sıkıştık. Sadece ufak detaylar kaldı. Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcuların yine ilk tercihi kulübümüz olacaktır. Devre arasında 'dan kiraladığımız Bia'yla ise yola devam etmeyeceğiz" dedi.

    1. 30.5.2018 11:12
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