Akhisarspor'da gündem Muğdat
Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek.
Yeşil-siyahlılarla sözleşmesi sona erecek Muğdat'ın menajeriyle salı günü bir kez daha masaya oturulacak. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken 28 oyuncuyu bırakmak istemeyen Akhisarspor, tüm şartları zorlayacak.
Başkan Hüseyin Eryüksel Muğdat'ın yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'la da sözleşme yenileyeceklerine inandığını söyledi. Eryüksel, "Okan Buruk hocamızla zaten el sıkıştık. Sadece ufak detaylar kaldı. Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcuların yine ilk tercihi kulübümüz olacaktır. Devre arasında Kayserispor'dan kiraladığımız Bia'yla ise yola devam etmeyeceğiz" dedi.
- 30.5.2018 11:12
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Akhisarspor'da gündem Muğdat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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