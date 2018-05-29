Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Akhisar bu stadı hak etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar’ın yeni stadının resmi açılışını yaptı. Erdoğan, “Akhisar Sporumuz ilk defa Türkiye Kupası kazanarak böyle stadı hak ettiğini gösterdi. Marifet iltifata tabiidir” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun resmi açılışında halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl, stadımızdan memnun muyuz? Görüyorsunuz, biz yaparız. Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Akhisar ilk defa kupayı kazanarak böyle stadı hak ettiğini gösterdi. Marifet iltifata tabiidir. Gerçekten kimsenin beklemediği şampiyonluğu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Akhisar'a getirdiler. 110 milyon liralık maliyetle 12 bin kişilik stadın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
'37 STATTAN 11'İNİ TAMAMLADIK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut statların kötü koşullarına vurgu yaparak, "Akhisar, uluslararası maçlara katılacak. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statları yenilemeye karar verdik. 37 stat projemizden 11'ini tamamladık" dedi.
'37 STATTAN 11'İNİ TAMAMLADIK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut statların kötü koşullarına vurgu yaparak, "Akhisar, uluslararası maçlara katılacak. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statları yenilemeye karar verdik. 37 stat projemizden 11'ini tamamladık" dedi.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
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iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
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kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Akhisar bu stadı hak etti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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