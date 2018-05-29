Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Akhisar bu stadı hak etti" – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ve Genel Başkanı : "Akhisar bu stadı hak etti"

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> ve <a href="/index/ak-parti?id=4dc89490-c28e-40d6-8bca-191f1c14d89f" class="" rel="tag">AK Parti</a> Genel Başkanı <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>: "Akhisar bu stadı hak etti"

    , Akhisar’ın yeni stadının resmi açılışını yaptı. Erdoğan, “Akhisar Sporumuz ilk defa kazanarak böyle stadı hak ettiğini gösterdi. Marifet iltifata tabiidir” dedi.

    ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nın Akhisar ilçesinde Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun resmi açılışında halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl, stadımızdan memnun muyuz? Görüyorsunuz, biz yaparız. Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Akhisar ilk defa kupayı kazanarak böyle stadı hak ettiğini gösterdi. Marifet iltifata tabiidir. Gerçekten kimsenin beklemediği şampiyonluğu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Akhisar'a getirdiler. 110 milyon liralık maliyetle 12 bin kişilik stadın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    '37 STATTAN 11'İNİ TAMAMLADIK'
    Erdoğan, mevcut statların kötü koşullarına vurgu yaparak, "Akhisar, uluslararası maçlara katılacak. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statları yenilemeye karar verdik. 37 stat projemizden 11'ini tamamladık" dedi.

    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ve Genel Başkanı : "Akhisar bu stadı hak etti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN