Akigo’da Barbosa tamam – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Akigo’da Barbosa tamam

    Akigo’da Barbosa tamam
    Akhisarspor, iç transferde ile anlaştı. Bu sezon 18'i , 7'si de olmak üzere 25 maçta forma giyen Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Teknik direktör ile de hafta içinde görüşme yapılacak.
    1. 29.5.2018
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