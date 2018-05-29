Akigo’da Barbosa tamam
Akhisarspor, iç transferde Helder Barbosa ile anlaştı. Bu sezon 18'i Süper Lig, 7'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta forma giyen Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk ile de hafta içinde görüşme yapılacak.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Akigo’da Barbosa tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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