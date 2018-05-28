Cumhurbaşkanı Erdoğan Akhisar Stadı’nı açıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Erdoğan Akhisar Stadı’nı açıyor

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan Akhisar Stadı’nı açıyor
    , bugün 'nın Akhisar ilçesinde halka hitap edecek. Erdoğan'ın Akhisar ziyaretinde daha önceden hizmete giren ancak resmi açılışı yapılmayan Spor 'nun açılışı da yapılacak. Cumhurbaşkanı , Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda saat 16.00'da düzenlenecek mitingi ile vatandaşlara seslenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar'a ziyaretinde 110 milyon liraya yapılan ve 28 Ocak'ta Süper Lig'de Akhisarspor'un 'la oynadığı karşılaşmayla hizmete giren Spor 'nun da resmi açılışını gerçekleştirecek.
    1. 28.5.2018
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