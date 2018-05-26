Akhisarspor'da Barbosa ve Serginho harekatı – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Akhisarspor'da ve harekatı

    Akhisarspor'da Barbosa ve Serginho harekatı

    'de 9 futbolcusunun sözleşmesi sona eren Teleset Mobilya Akhisarspor, öncelikle yabancılar ve 'yla görüşmelere başladı.

    'nı kazanan, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek yeşil-siyahlılarda ülkelerine dönen ve 'yla temas halinde olduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, iki futbolcunun da takımda kalmak istediğini belirtti. Akhisarspor, teknik direktör 'la da nikah tazeleyecek.

    Mevcut kadrosunu koruyup 3 kulvarda birden mücedele edecek bir takım oluşturmak için 4-5 nokta takviye yapmayı planlayan Akhisarspor, bayram tatilinin ardından sözleşmeleri biten yerli oyuncular Soner, Olcan, Onur, Muğdat ve Aykut'la da masaya oturup anlaşma zemini arayacak. Akhisar'da Seleznyov, Lopes, Lukac, Sissoko, Dany, Larsson, Henrique, , Bilal, Caner, Eray, Fatih, Hasan Ali, Kadir, Ömer ve Orhan'ın ise sözleşmeleri sürüyor.

    1. 26.5.2018 12:55
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