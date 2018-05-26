Spor Toto Süper Lig'de 9 futbolcusunun sözleşmesi sona eren Teleset Mobilya Akhisarspor, öncelikle yabancılar Barbosa ve Serginho'yla görüşmelere başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek yeşil-siyahlılarda ülkelerine dönen Serginho ve Barbosa'yla temas halinde olduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, iki futbolcunun da takımda kalmak istediğini belirtti. Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'la da nikah tazeleyecek.
Mevcut kadrosunu koruyup 3 kulvarda birden mücedele edecek bir takım oluşturmak için 4-5 nokta takviye yapmayı planlayan Akhisarspor, bayram tatilinin ardından sözleşmeleri biten yerli oyuncular Soner, Olcan, Onur, Muğdat ve Aykut'la da masaya oturup anlaşma zemini arayacak. Akhisar'da Seleznyov, Lopes, Lukac, Sissoko, Dany, Larsson, Henrique, Mustafa Yumlu, Bilal, Caner, Eray, Fatih, Hasan Ali, Kadir, Ömer ve Orhan'ın ise sözleşmeleri sürüyor.
- 26.5.2018 12:55
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Akhisarspor'da Barbosa ve Serginho harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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