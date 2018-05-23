Muğdat’ın önceliği Akigo – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Muğdat’ın önceliği Akigo

    Muğdat’ın önceliği Akigo
    şampiyonu Akhisar'da kontratı bitecek kanat oyuncusu Muğdat Çelik transferin gözdesi oldu. 35 maçta 7 gol, 8 asistle oynayan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, "Önce kulübümle konuşacağım" dediği öğrenildi.
    1. 23.5.2018
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