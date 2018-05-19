Mutlu son – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Mutlu son

    Mutlu son

    Yeşil-siyahlılar, Başkent ekibini 32’de ve 90’da Muğdat’ın golleriyle geçti. Mor-sarılıların tek sayısı 45’te Furkan’dan geldi

    'in son haftasında kupa şampiyonu Akhisarspor, geçen hafta lige veda eden Osmanlı'yı ağırladı. İlk yarısı ve Furkan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelede, ikinci yarıda son dakikalarda gülen taraf Ege ekibi oldu. Akigo, 32'de Hasan Ali'nin ceza yayı üzerinden jeneriklik sert vuruşuyla öne geçti. 45'te Cikalleshi'nin ortasında Furkan altıpasta kafayla ağları havalandırdı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen mücadelede, 90'da sahne alan Muğdat Akhisar'ın galibiyetini ilan etti. Kupa şampiyonu Akhisar, puanını 42'ye yükseltip 11. sırada ligi tamamladı.

    'nda 'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşması öncesi şampiyonluğu taraftarının önünde kutladı.
    1. 19.5.2018
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