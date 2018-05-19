Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 9 haftayı 17 puan ve averajla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra istediği sonuçları alamadı. Ligde düşme hattıyla puan farkı 3'e kadar inen yeşil-siyahlı ekip, 33. haftada ligde kalmayı garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'in son maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldığı sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı. Bu sezon 44 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 53 gol gördü.

Diyarbakır'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzanan Ege temsilcisi, Süper Lig'deki 6. sezonunda ilk yılındaki 42 puanlık performansını tekrarladı.



Evinde 25 puan elde etti

İç sahada 25 puan toplayan Ege temsilcisi, deplasmanda ise 17 puanlık performans yakaladı.

Kendi sahasında topladığı 25 puan ve averajla en fazla puan toplayan 15. ekip konumunda bulunan yeşil-siyahlı ekip dış sahada ise 17 puanla en başarılı 11. takım oldu.



Bu sezon 2 takımı da 2 maçta mağlup etti

Teleset Mobilya Akhisarspor, 34 haftalık maratonda Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'u 2 maçta da mağlup etti. Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası finalinde de yenmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den hiç puan alamadı.

Bu sezon 5'i iç, 3'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maçta kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip toplam 10 müsabakada gol atamadı. Ege temsilcisi, sezon içinde 9. haftadan itibaren 12 müsabaka ve 25. haftadan itibaren de 8 maçta üst üste sahadan galibiyetle ayrılamadı.



En golcü isim Soner Aydoğdu

Teleset Mobilya Akhisarspor forması altında ligde 7 gole ulaşan Soner Aydoğdu en golcü isim olurken, Soner'i 6'şar golle Paulo Henrique ile Yevgen Seleznov takip etti. Serginho'nun 5 gol attığı yeşil-siyahlı ekipte, Muğdat Çelik 4, Mustafa Yumlu 3, Daniel Larsson ve Olcan Adın 2, Kadir Keleş, Onur Ayık, Ömer Bayram, Hasan Ali Adıgüzel, Abdoulwahid Sissoko ve Eray Ataseven ise birer gole imza attı.

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Maicon, Trabzonspor'da Mustafa Akbaş Teleset Mobilya Akhisarspor adına kendi kalesine gol attılar.



En başarılı teknik direktör Okan Buruk

2016-2017 sezonunda bitime 9 hafta kala göreve gelen teknik direktör Okan Buruk takımın başında 43 maça çıktı. Buruk, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda 68 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu'dan sonra en fazla görev yapan ikinci isim konumunda bulunuyor.

Okan Buruk takımının başında yakaladığı yüzde 42'lik galibiyet oranıyla en başarılı isim olurken, Buruk'u yüzde 34'le Hamzaoğlu ve yüzde 33'lük galibiyet oranıyla Cihat Arslan takip ediyor.



Sezon performansları

Süper Lig'de en başarılı sezonunu geçen yıl yakalayan ve 48 puanla ligi 7. sırada bitiren Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon ise 42 puanda kaldı. Teleset Mobilya Akhisarspor'un geride kalan 6 sezonunda performansları şöyle: