TM Akhisar - Osmanlıspor | CANLI – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    TM Akhisar - | CANLI

    TM Akhisar - Osmanlıspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Türkiye Kupası sahibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligden düşmesi kesinleşen karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig'de sezonun kapanış maçında TM Akhisar ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı için görsele tıklayın.

    TM Akhisar - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler belli oldu

    TM Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Kadir, Dany, Orhan, Hasan Ali Adıgüzel, Helder Barbosa, Aykut, Bilal, Soner, Muğdat, Seleznov

    Osmanlıspor'un 11'i: Ahmet, Muhammed, Numan, Maxsö, Anıl, Ali Eren, Ceyhun, Tortol, Furkan, Regattin, Cikalleshi
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    1. 18.5.2018 17:53
    2. Güncelleme: 18.5.2018 17:59
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