Akhisarspor’da kutlamalar iptal
Kritik Kayseri maçı nedeniyle ilçede zafer turu atmayan Akhisarspor, kupayla taraftara açık yapılması planlanan stat antrenmanını da iptal etti. Filistin'deki katliamla ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle kutlama yapmayacak olan yeşil-siyahlılar, TFF onay verirse kupayı Osmanlıspor maçında taraftarla buluşturacak.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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