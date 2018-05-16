Akhisarspor’da kutlamalar iptal – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da kutlamalar iptal

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>’da kutlamalar iptal
    Kritik maçı nedeniyle ilçede zafer turu atmayan Akhisarspor, kupayla taraftara açık yapılması planlanan stat antrenmanını da iptal etti. 'deki katliamla ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle kutlama yapmayacak olan yeşil-siyahlılar, TFF onay verirse kupayı Osmanlıspor maçında taraftarla buluşturacak.
    1. 16.5.2018
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