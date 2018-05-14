Akhisarspor’da şimdi sıra Süper Lig’de – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’da şimdi sıra ’de

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>’da şimdi sıra <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’de
    şampiyonu Akhisarspor, bugün karşısında bir finale daha çıkıyor. 36 puanla 15. sıradaki yeşil- siyahlılar, Kayserispor deplasmanında puan alıp ligde kalmayı garantilemek istiyor. Ege ekibinde sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Eray ve Serginho ile cezalı kaleci Lukac forma giyemeyecek.
    1. 14.5.2018
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