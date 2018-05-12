Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Kupa finalinde Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise çok sert cevap verdi: ''Şerefim, namusum var. Onurumla yaşadım. Bu iftiraları atanlardan bir özür bekliyorum. Galatasaray'la anlaşmadım. Tudor beni istemişti'' dedi.
direktör Igor Tudor beni istedi.
Akhisarspor'un futbolcusu Soner Aydoğdu, Radyospor programcısı ve Ajansspor editörü Salim Manav'a konuştu. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanılan şampiyonlukla sözlerine başlayan Soner Aydoğdu, "Çok güzel bir duygu. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez bu başarıyı elde ettik. Hepimiz çok inandık ve kupayı kazandık. Çok mutluyuz. Akhisarspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. İki sezondur, benim adıma her şey güzel gidiyor. Kendim açımdan da iyi bir sezon oldu" dedi.
Ligde oynayacakları deplasmandaki Kayserispor maçı hakkında da konuşan Soner, "Avantajımız rakiplerimizin birbiriyle oynaması. Kupayı kazandık, şu anda hedefimiz Kayserispor maçından puan ya da puanlar almak. Amacımız bu hafta ligde kalmayı garantilemek" ifadelerini kullandı.
İleriye dönük hedeflerinden bahseden 27 yaşındaki futbolcu, "Kişisel performansımın artmasında takım arkadaşlarımın katkısı çok büyük. Oynayarak kendimi buldum. Sürekli oynayarak performansımı üst seviyelere taşıdım. Gençlerbirliği'nde de düzenli oynamıştım, Trabzonspor'da gelgitlerim olmuştu. Okan hocamız çok iyi bir insan, çok iyi teknik adam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana bu süreçte inanılmaz katkısı oldu" açıklamasında bulundu.
Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan 'Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise sert tepki gösterdi.
Soner, "Bu açıklama iyi oldu. Maçtan sonra benimle ilgili haberler çıktı. Çok üzüldüm. Benimle ilgili algı yarattılar. Her zaman şerefimle ve namusumla bu piyasada varoldum. Polemiklerden uzak durdum. Adımın böyle anılmasını istemem. Bunlar sadece küçük işler... Bu tür acizlik olamaz. Keşke bu iddiaları ortaya atan hocalarımız ve yorumcularımız beni arayıp yayına katılmamı isteselerdi. Algı yartamak için polemik yarattılar. Takımım küme düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Takımın penaltıcısı benim, Seleznyov değil. Seleznyov'a da 'İlla penaltıyı ben atacağım' demedim. Muslera o esnada topu yer bıraktı, Seleznyov'da gelip bana başarılar diledi. Seleznyov'dan zorla topu aldığım falan da yalan, takımımızın penaltıcısı benim, bizim takımı sadece büyük maçlarda takip ettikleri için bilmiyorlar... Bu sezon ben 4 tane penaltı kullandım, ben yokken bir kez Seleznyov kullandı. Gençlerbirliği maçında da oyundan çıkmıştım, penaltıyı kullanamadım. Bir de Trabzonspor maçında Paulo Henrique rica etti, ben de Paulo Henrique'yi kırmadım. Bu kadar basitlik olabilir mi? Ben varken kimse zaten penaltıya yönelmiyor.
Galatasaray'la anlaşmadım. Ne bana ne de menajerime resmi bir teklif geldi. O çıkan haberler devre arasında yazılmıştı. O dönemden sonra Galatasaray'da başkan ve hoca değişti. Fakat eski teknik direktör Igor Tudor beni istedi. Tudor'un listesinde olduğumu öğrendim. Sadece bu kadar.... Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'le görüşmem ya da konuşmam olmadı. Vicdanen rahatım" açıklamasında bulundu.
- 11.5.2018 19:35
- Güncelleme: 12.5.2018 01:51
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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