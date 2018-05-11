UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan Akhisarspor’a tebrik

    UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik

    , 'yi finalde geçerek Ziraat ’nı kazanan Akhisarspor’u tebrik etti.

    Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Ziraat 'nı müzesine götüren Akhisarspor için tebrik mesajı yayınladı. Türkçe bir şekilde tebrik mesajı yayınlayan UEFA şu ifadelere yer verdi;

    "Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, 'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"
    1. 11.5.2018 15:02
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