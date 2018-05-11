UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik
UEFA, Fenerbahçe'yi finalde geçerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor’u tebrik etti.
"Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"
- 11.5.2018 15:02
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Kasımpaşa Trezeguet transferini bitirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
Yorum
Aslan Normalde cok rahat ilk11 de oynayabilir
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