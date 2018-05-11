Türkiye Kupası'nda bir ilk!
Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez bir ilçe takımı kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez bir ilçe takımı kazandı. Manisa'nın bir ilçesi olan Akhisar'ın takımı olan Teleset Mobilya Akhisarspor bu başarıyı elde eden ilk ilçe takımı olma unvanının da sahibi oldu. Dört büyükler dışında bugüne kadar kupayı kazanan 10 takım da il takımıydı.
- 11.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
-
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Türkiye Kupası'nda bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.