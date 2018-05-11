Türkiye Kupası'nda bir ilk! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'nda bir ilk!

    Türkiye Kupası'nda bir ilk!

    Ziraat 'nı ilk kez bir ilçe takımı kazandı.

    Ziraat 'nı ilk kez bir ilçe takımı kazandı. 'nın bir ilçesi olan Akhisar'ın takımı olan Teleset Mobilya Akhisarspor bu başarıyı elde eden ilk ilçe takımı olma unvanının da sahibi oldu. Dört büyükler dışında bugüne kadar kupayı kazanan 10 takım da il takımıydı.
    1. 11.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye Kupası'nda bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN