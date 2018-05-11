Miras değil alın teri!
Bu sezon sadece 270 bin euro bonservis ödeyen yeşil-siyahlı kulüp, Transfermarket değeri 70 milyon euro olan rakibini sahada sildi attı. Fenerbahçe bir finalden daha eli boş ayrıldı
Dün akşam futbolda 'imkansız' diye bir şey olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Mütevazı bir kadrosu bulunan, ligde de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sezona başlarken bonservissiz oyunculara ağırlık veren yeşilsiyahlı ekip, 26 kişilik kadrosunun 24'ünü bonservis bedeli ödemeden transfer etti. 2 oyuncu için ise sadece 270 bin euro ödedi.
4 YILDIR KUPASI YOK
Transfermarket değeri 70 milyon euro olan rakibi karşısında yüreğini ortaya koyup mücadele eden Akigolar, bir mucizeye imza atarken 16 kez finale yükselen ve 10 kez kaybeden sarılacivertli ekibin payına bir kez daha hüzün düştü. 11 kez ile finalde en çok kaybeden takım unvanını kimselere kaptırmaya niyeti olmayan F.Bahçe ayrıca son 4 yıldaki kupa hasretini de bitiremedi.
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